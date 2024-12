Lanazione.it - Firenze, al via il Florence International Film Festival dedicato al cinema indipendente

, 13 dicenbre 2024 - Far conoscere registi di talento edi valore legati alletografie indipendenti di tutto il mondo. Questo l'obiettivo del, organizzato dall'Associazione Culturale "Il Giardino degli Elicrisi", in collaborazione con l'Associazione Culturale "Il Paracadute di Icaro". Giunge quest'anno alla quarta edizione il, i cuisono proposti al pubblico dopo un'accurata selezione. Si tratta di produzioni che non riescono ad accedere ai tradizionali canalitografici e televisivi. Direttore artistico dele presidente della giuria è Costantino Maiani, registatografico fiorentino; fanno parte della giuria Serena Stefani (vicedirettrice dele coordinatrice del progetto di collaborazione col Liceo Artistico - Istituto Statale d'Arte di Porta Romana e Sesto Fiorentino), Drilona Bramo, Elisabetta Peri, l'importante attrice cilena Silvia Novak (madrina del), e per la parte grafica Maurizio Biserni.