Ilfattoquotidiano.it - Danilo Iervolino condannato a 4 anni: l’ex presidente di Unipegaso è accusato di corruzione al ministero del Lavoro

Si è concluso con le condanne il processo col rito abbreviato davanti al Tribunale di Napoli per alcuni episodi dialdel. Quattroper, il patron della Salernitana ed exdi, l’università telematica coinvolta all’epoca dei fatti del processo; cinqueper il segretario della Cisal Francesco Cavallaro; duee otto mesi per Mario Miele, ex factotum die di; assoluzione piena per il docente Francesco Fimmanò, per non aver commesso il fatto. A tutti i condannati sono state concesse le attenuanti generiche e la diminuzione della pena per la scelta del rito abbreviato.Accolte praticamente in toto le richieste della Procura di Napoli – pm Henry John Woodcock e Sergio Ferrigno, procuratore Nicola Gratteri – che aveva sollecitato le condanne di, Cavallaro e Miele, ed aveva chiesto al Tribunale di Napoli di assolvere Fimmanò per l’accusa di, da derubricare in traffico di influenze illecite a causa dell’inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da un fascicolo di Catanzaro su ipotesi di reato collegate alla ‘ndrangheta.