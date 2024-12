Ilfattoquotidiano.it - Col ddl Sicurezza il governo mostra la sua faccia antidemocratica. Antigone sarà in piazza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Domani, sabato 14 dicembre, Romaladi una grande manifestazione nazionale contro il cosiddetto disegno di legge, un testo illiberale e pericoloso presentato dale attualmente alle ultime battute dell’esame parlamentare.Sono settimane che moltissime organizzazioni da ogni parte d’Italia si stanno organizzando per dire di no a un pacchetto di norme che svela tutta ladell’attuale. A partire dalla grande assemblea che ha visto l’aula magna della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza gremita di persone lo scorso 16 novembre, iniziative locali, incontri per aumentare la consapevolezza, affitti di pullman collettivi diretti verso la capitale si sono susseguiti in tutte le città italiane. È importante come non mai che i cittadini abbiano chiaro cosa sta accadendo oggi in Italia.