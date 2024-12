Caso Sangiuliano-Boccia il Garante della privacy chiede la registrazione della puntata di Report | cosa sappiamo

Leggi su Open.online

Ilper la protezione dei dati personali ha chiesto di acquisire ladisull’ex ministro Gennaro. «A seguitoricezione di nuove segnalazioni relative alla diffusione di informazioni personali riguardanti l’ex ministro e la moglie nell’ambitotrasmissione, ha integrato l’istruttoria già avviata, rindo di acquisire latrasmissione al fine di completare gli accertamenti di competenza», si legge nella nota dell’Autorità, che «ribadisce ai media e siti web di attenersi al più rigoroso rispettonormativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell’essenzialità dell’informazione». Nei giorni scorsi era scoppiata la polemica sulla messa in onda di una conversazione privata – che sarebbe stata registrata con il cellulare di– tra l’ex ministro e sua moglie Federica Corsini nel programma di Sigfrido Ranucci.