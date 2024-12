Ilrestodelcarlino.it - Carenza di personale in Neonatologia all'ospedale Mazzoni di Ascoli: infermieri in difficoltà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovi guai in arrivo per l’Ast. Ciò che sta accadendo da qualche tempo nel reparto didell’continua a destare particolari preoccupazioni. I sempre generosiimpegnati quotidianamente sul campo, armati di tutta la propria passione, hanno deciso di dire basta di fronte ad una situazione die rischio che ormai va avanti da parecchio tempo e dinanzi alla quale non si sentono più tutelati. Ladelstico presente in quel reparto sta costringendo le unità presenti a dover assumere dei carichi di lavoro eccessivamente eccedenti rispetto alle mansioni stabilite a livello contrattuale. A rappresentarli ed assisterli nell’azione posta in essere è l’avvocato Cristian Santroni. "La situazione del reparto didell’diè divenuta ormai insostenibile – spiega il legale –.