Calabria il governatore Occhiuto operato in ospedale pubblico ma da un cardiochirurgo privato | botta e risposta tra sindacato e Asl

“La vicenda smaschera un sistema cinicamente classista”. IlUsbattacca il presidente della Regione Robertoche la settimana scorsa è statoal cuore all’azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco” di Catanzaro.“La sanità non è uguale per tutti” denuncia ilsecondo cui, in merito all’intervento chirurgico deldi Forza Italia, ci sarebbero state “disparità, abusi e privilegi con la complicità dei vertici della azienda Dulbecco”. Che replica: “L’intervento cardiochirurgico a cui è stato sottoposto il presidente Robertoè stato svolto secondo prassi e procedure aziendali consolidate e utilizzate in entrambi i presidi dell’Azienda ospedaliera universitaria ‘Renato Dulbecco’”.Ma andiamo con ordine per capire cosa è successo in, quandola mattina del 4 dicembre annuncia, con un video su Facebook, che sta andando a operarsi perché “da qualche tempo – sono le sue parole – il mio cuore sta dando qualche problema, la valvola mitralica, e quindi per qualche giorno sarò offline ma ritornerò”.