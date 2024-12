Lanazione.it - Benzina a Firenze, il punto dopo la tragedia di Calenzano: “Nessuna emergenza, situazione sotto controllo”

Leggi su Lanazione.it

, 13 dicembre 2024 – Alanon manca. E questo nonostante la terribiledi, sommata agli scioperi. Le difficoltà nella logistica hanno allungato i tempi di rifornimento, ma il carburante c'è e non si prevede alcuna. A tranquillizzare i cittadini è Federico Valacchi, presidente di Faib Confesercenti: “Io, che sono alle Due Strade, non ho mai avuto problemi, come la stragrande maggioranza dei miei colleghi. La questione è molto semplice: oggi c’è uno sciopero nazionale e ieri c’è stato il doveroso sciopero dei trasportatori. Anzi, a tal proposito vorrei dire che mi stupisce molto che, ancora, gli alti dirigenti Eni non si siano pronunciati sul disastro di. Tornando al discorso, per via di questi eventi concomitanti qualche piccolo problema può essersi verificato.