Asse Juventus-Manchester United | Lindelof subito e scambio a giugno | ESCLUSIVO

Nel corso dell’ultimo intervento a ‘Ti Amo Calciomercato’, sono tanti i temi approfonditi che riguardano soprattutto le possibili mosse dei bianconeriLa vittoria ottenuta a discapito del City di Guardiola ha rappresentato un’importante iniezione di fiducia per ladi Thiago Motta, chiamata ora a risalire la china anche in campionato dopo le ultime settimane piuttosto complicate. L’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, però, impone scelte importanti per i bianconeri che stanno cominciando a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni interessanti a cui dare la caccia.(LaPresse) – Calciomercato.itA fare il punto della situazione sulle possibili mosse dellasia in entrata che in uscita è stato Graziano Campi che, intervenuto nel corso della diretta YouTube di ‘Ti Amo Calciomercato’, ha offerto una chiave di lettura interessante sulle strategie di mercato dei bianconeri.