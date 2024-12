Iodonna.it - Abito Oscar de la Renta ricoperto di paillettes, scintillante e sfrangiato. Carrie Bradshaw si è già portata avanti con il lavoro?

Leggi su Iodonna.it

Quando Sarah Jessica Parker calca un red carpet, il risultato è sempre un mix di glamour ed eleganza che lascia il segno. La star di Sex and the City ha fatto il suo trionfale ingresso alla serata di chiusura del Red Sea Film Festival a Jeddah, Arabia Saudita, con unfirmatode la, una vera opera d’arte. Argento e oro si fondono in un design sfumato che cattura la luce a ogni movimento, facendo risplendere la sua figura iconica. Sarah Jessica Parker: altezza, look, “Sex and the City”, amori guarda le foto Un tripudio diper Sarah Jessica ParkerIl maxiindossato dall’attrice era un tripudio di, con un corpetto argentato che sfumava in frange dorate e rosa oro intorno alle gambe.