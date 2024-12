Ilfattoquotidiano.it - Abbattere i lupi non tutela l’ambiente ma i profitti di gente senza scrupoli

di Michele VersaceFra tre mesi sarà possibilee catturare inella Ue. La discutibile legge è stata approvata con il voto dell’Italia poco tempo fa nell’assordante silenzio dei grandi media. È una legge scellerata perché prima di tutto ci saranno abusi da parte di quei galantuomini armati di doppietta, in secondo luogo perché dimostra tutta l’ignoranza dei legislatori che l’hanno scritta, poiché non tiene conto che ogni paese, ogni regione, ha un suo biotopo con caratteristiche uniche: non possiamo applicare la stessa legge con gli stessi criteri in Austria, in Italia o in Svezia, sarebbe come somministrare la stessa medicina per malattie differenti.Detto ciò mi pare evidente quale sia la ragione di questa prossima mattanza, che non ha nulla a che vedere con laambientale, perché gli equilibri tra prede e predatori si autoregolano da almeno un miliardo di anni a questa parte.