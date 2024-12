Anteprima24.it - VIDEO/ ‘Charity day’, allegria e solidarietà all’Edenlandia con migliaia bambini delle case famiglia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti Un fiume diper i 4.000ospiti diche hanno affollato i viali di Edenlandia per la seconda edizione del Children’s charity day, l’evento di beneficenza promosso da Gianluca Vorzillo, CEO di Tanit che gestisce i parchi di Edenlandia e di AcquaFlash.Sono arrivati inda Napoli,rta, Nola, Castellammare, Caivano e Parete per la seconda edizione del “Children’s charity day” diventato un appuntamento fisso nell’agenda napoletana della; una giornata di spensieratezza interamente dedicata alle bambine ed aiche vivono inoppure in contesti familiari con forte disagio economico.Tanti i viaggi sul trenino, su Dumbo, sul bruco e sulla ruota panoramica, con montagne di zucchero filato e graffe a volontà, tante le visite al maniero, al Castello e con una grande folla che ha assistito agli spettacoli con gli animatori di Giacomago, Le streghe del palco, con i Dinosauri di Luca D’Orta e le canzoni del tenore Giuseppe Gambi.