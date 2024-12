Verso Lazio-Inter | rientra Dumfries che tornerà titolare a destra

Leggi su Ilnerazzurro.it

Denzelnon ha preso parte alla trasferta di Leverkusen con il resto della squadra dell’a causa di un attacco febbrile che lo ha colpito nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ala olandese ha svolto regolarmente l’allenamento ieri, evidenziando di aver superato completamente la sindrome influenzale.Per la partita di lunedì contro lasarà quindi, pronto a prendere il posto di Matteo Darmian, che, invece, ha disputato la sua partita in Europa senza problemi.Out Acerbi: ancoraBisseck, panchina per Darmian Inzaghi dovrà fare a meno anche di Francesco Acerbi per la sfida contro i biancocelesti. A tal proposito, il tecnico nerazzurro sembra intenzionato a mantenere in panchina Darmian come possibile alternativa difensiva, da inserire al bisogno al fianco di Bisseck, qualora si presentasse la necessità di un cambio nel reparto arretrato.