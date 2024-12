Dilei.it - Tutti i programmi e le fiction che iniziano a gennaio 2025

Si spengono le luci di Natale e si guarda al futuro.è questo: un mese per ricominciare, con nuove sfide e buoni propositi. E perché no, tantetv in grado di intrattenere le nostre serate. Dopotutto, la programmazione di Rai e Mediaset promette di essere davvero ricchissima e c’è qualcosa per: dalle serie più amate alle nuove trasmissioni, fino alle produzioni internazionali che ci terranno col fiato sospeso. Ma cosa ci aspetta nel? Scopriamolo insieme.Idi Rai1La programmazione di Rai1 si conferma come sempre il fiore all’occhiello per chi ama l’intrattenimento e le grandi storie.segna il debutto sul primo canale di Dalla Strada al Palco, il talent show per artisti di strada, condotto da Nek. Promosso da Rai2, porterà talento e storie straordinarie nelle nostre case ogni venerdì sera con la simpatia travolgente di Filippo Neviani, cantautore prestato alla conduzione che negli ultimi anni ha dimostrato di avere questo talento in molteplici occasioni.