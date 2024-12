Laprimapagina.it - Trump è assolutamente contrario agli attacchi con missili in Russia

In un un’intervista a Time il presidente eletto sconfessa il “guerrafondaio” Biden. “Sonoconin. Stiamo solo intensificando questa guerra e peggiorandola. Penso che sia un errore molto grave, un errore molto grave”. Così si è espresso Donald.Il tycoon alla domanda sugli aiuti all’Ucraina non ha risposto direttamente se continuerà a fornirli o no. “Voglio raggiungere un accordo. Questa guerra non sarebbe mai dovuta iniziare. Putin non avrebbe invaso l’Ucraina se fossi stato presidente”.