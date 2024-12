Ilfattoquotidiano.it - Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026: le possibili avversarie dell’Italia | Orario, regolamento e dove vederlo in tv

L’ultima volta che l’Italia ha preso parte alla Coppa del Mondo era il lontano 2014. Adesso gli azzurri del ct Luciano Spalletti sono pronti a scoprire quali ostacoli dovranno affrontare per tornare nell’élite del calcio mondiale. Venerdì 13 dicembre si tiene ildelleal prossimo Mondiale delin Canada, Usa e Messico. L’urna decreterà i gironi che vedranno sfidarsi le Nazionali europee: appuntamento alle ore 12, presso la sede della Fifa a Zurigo, in Svizzera.: ilSono 54 le Nazionali che saranno sorteggiate, Russia esclusa per le note vicende extra-calcistiche. Nel complesso, i gironi saranno 12: la metà formati da 5 squadre e l’altra metà da 4. Le Nazionali sorteggiate in gironi da cinque disputeranno le loro prime partite a marzo 2025, o a giugno 2025 se partecipano ai quarti di finale (come l’Italia che sfiderà la Germania) o agli spareggi della Nations League 2024/25.