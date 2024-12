Quotidiano.net - Sanremo, Mediaset si chiama fuori: “Deve rimanere in Rai”

Cosa succederà al Festival di? La sentenza pronunciata dal Tar della Liguria ha sollevato un, eccessivo, polverone. Anche perché di fatto quella della possibilità di attribuzione del Festival dia un’azienda diversa dalla Rai è una questione vecchia quanto la manifestazione stessa. La rassegna dal 2026 andrà in onda ancora su Raiuno? Molto probabilmente sì, quello che è certo è che non sarà ospitata dalle reti. “Mi sembra che la situazione sia ancora troppo fumosa per poter esprimere qualsiasi tipo di giudizio – ha commentato Piersilvio Berlusconi -. Non ho ancora capito cosa stia succedendo. Vedremo.è un pezzo di Rai e quella azienda ne è è il vero motore. La vera forza del Festival è la Rai. Per questo da italiano mi auguro che rimanga lì”. Nessun tipo di interesse, quindi, da parte di