Roma-Braga, Carvalhal: "Dopo il gol ci siamo spaventati, sconfitta meritata"

Il tecnico delmastica amarobruttain casa dellache complica molto le ambizioni dei portoghesi in Europa LeagueIlsi ferma bruscamente contro laall’Olimpico, perdendomente per 3-0 e anzi rischiando più volte l’imbarcata. I portoghesi subiscono così il sorpasso dei giallorossi e, con 7 punti, restano in corsa per la qualificazione al playoff per gli ottavi di finale.Carlos– calciomercato.itNel postpartita il tecnico Carlosha parlato in conferenza stampa ammettendo la superiorità della: “Avevamo iniziato bene nei primi 10 minuti, con buona personalità, cercando di tenere il pallone, lapoi ha fatto subito gol e preso una traversa, la squadra si è spaventata e sfilacciata. Abbiamo poi preso subito il raddoppio nel secondo tempo, il rosso ha complicato le cose anche se paradossalmente poi c’è stato il nostro miglior momento.