Psg vinto il ricorso contro Mbappé|Estero

2024-12-12 01:22:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:Psg,ilCalciomercato.com Home Psg,ilMbappé AFP via Getty Images A ventiquattr’ore dalla vittoria in Championsil Lipsia, per il Psg è stata una giornata importante: oggi infatti si è tenuta l’udienza del comitato disciplinare della Lega Calcio Professionistica (LFP) sul mancato pagamento di bonus e stipendi che aveva accusato Kylian Mbappé verso il suo ex club.