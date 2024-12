Gamberorosso.it - “Preferisco non avere un ristorante, mi piace la creatività ma non la gavetta”. Intervista a Niccolò Califano, ex Masterchef

È stato il vincitore morale di13. Ha fatto parlare tutti, è stato al centro delle discussioni social con i suoi video da personaggio teatrale, e al centro del gossip per una presunta relazione con la vincitrice della scorsa edizione, Eleonora Riso, ma anche per il suo amore viscerale per il riso. A distanza di un anno dall’avventura di, qual è la vita difuori dalle telecamere? La nostra.Com’è la sua vita adesso. Continua a fare il medico o si dedica completamente alla cucina? La mia vita adesso è caos. Sto facendo tante cose e cercare di fare le cose bene è sempre stata la mia filosofia.Quali sono?Sto continuando a lavorare come medico in una casa di riposo, faccio poche ore già dal post trasmissione, quel poco che mi tiene allacciato al mondo della medicina che non mi sono sentito di abbandonare completamente.