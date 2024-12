Isaechia.it - Pier Silvio Berlusconi su La Talpa: “Un esperimento che non è venuto perfetto, ma non è escluso che…”

Nelle scorse ore all’interno degli studi Mediaset si è tenuta alla presenza die dei giornalisti la conferenza stampa di fine anno, durante la quale sono stati analizzati i risultati ottenuti dai principali canali Mediaset per quanto riguarda i programmi di punta delle reti in questione.Per prima cosa,ha parlato della possibilità di vedere il festival di Sanremo sulle reti Mediaset:Mi sembra che la situazione sia ancora troppo fumosa, non arrivo neanche a pensare se mai potrebbe interessare. Onestamente non ho ancora capito. Vedremo. Io penso che Sanremo sia un pezzo di Rai, che la Rai sia la vera forza del Festival di Sanremo, da italiano mi auguro che Sanremo rimanga in Rai.In proposito,ha parlato di un’eventuale contro programmazione:Cosa può cambiare da un anno all’altro: che tipo di mercato ci troviamo difronte.