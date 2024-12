Panettoni dolce di Natale della storica marca ritirato dai supermercati italiani | i motivi del richiamo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Panettonedai. La recente notizia del ritiro alimentare di questo prodotto ha suscitato preoccupazione tra i consumatori, soprattutto in un periodo dell’anno in cui i dolci natalizi sono particolarmente ricercati. Questosi è reso necessario a causapossibile presenza di allergeni non dichiarati, in particolare le arachidi, che possono rappresentare un serio rischio per le persone allergiche.>> “Non toccatevi il viso”. Scontrini e ricevute dopo averli maneggiati, l’allarme dell’espertaStiamo palandofamosa “torta Profiteroles”, unfarcito con crema al cioccolato e ricoperto di cioccolato, decorato con bignè ripieni di crema pasticcera. La torta è venduta in confezioni da 820 grammi e il lotto richiamato è identificato con il numero LT452V, con termine minimo di conservazione fissato al 30 aprile 2025.