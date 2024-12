Panorama.it - Nel baratro di OnlyFans

Sono sempre gli stessi miti del capitalismo, soltanto raccontati in modo appena differente per adattarsi allo spirito più fiacco del tempo. La prima sirena dice: ce la puoi fare da solo, puoi costruirti e avere successo. La seconda sussurra: puoi avere tutto, fama e soldi, molto velocemente. Si sa anche che la parte mostruosa della sirena - quella con zanne vampiresche e artigli che straziano - emerge in seguito, di solito quando è tardi. Nel passato remoto la smania veniva paragonata a febbre e spingeva orde di maschi tra i crepacci e nelle foreste alla ricerca dell’oro. Nell’era digitale la miniera è la Rete, e i pericoli appaiono meno mortali. In fondo ci si gioca ancora il corpo: adesso si mette in scena, lo si consegna allo sguardo delle masse e al loro controllo, l’esibizione porta soldi, la biometria aiuta gli audaci, lo sfruttamento viene chiamato libertà, e maggiore libertà la si ottiene se ci si sfrutta da soli.