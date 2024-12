Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Bagnaia favorito su Marquez nel 2025. Con Aprilia proverò a inserirmi, ma…”

Strano il destino di. Lo spagnolo ha appena vinto il suo primo titolo in, ma si appresta a vivere un cambiamento che, per certi aspetti, assomiglia un po’ ad un salto nel buio. Da Ducati ad. Al momento, infatti, la moto di Noale non sembra poter fornire garanzie di competitività particolari a “ator” che, di conseguenza, proverà a inserirsi nel probabile duello per il titolo tra Peccoe Marc.Il pilota nativo di Madrid ha, quindi, fatto un po’ le carte al Mondiale, che si annuncia decisamente interessante. “Vedo Pecco come il, ma non vi mentirò, alla fine guardo i dati e ho visto cose in Marc che a volte ti fanno dire: ‘C***o, per come sta andando la sua moto qui, sta andando davvero forte’. Non è sempre così, ci sono state un paio di gare, soprattutto in Thailandia e in Malesia, nelle quali, non so perché, ma la sua moto andava di meno”.