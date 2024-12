Impresaitaliana.net - Morti sul lavoro. Cgil Campania, Ricci: “E’ un’emergenza nazionale”

Leggi su Impresaitaliana.net

Il segretario generale dellaNapoli echiede al Governo di convocare una task force permanente per fermare la strage disulin ItaliaNapoli. «La situazione è drammatica, stiamo replicando i numeri dello scorso anno. Mentre il Governo studia leggi che non ci convincono: bisogna prendere provvedimenti immediati, come fosse».Nicola, segretario generale dellaNapoli e, commenta le ultime duesulin. Il primo lavoratore era un operaio asull’A1 all’altezza di Cassino mentre la seconda vittima era in un cantiere in provincia di Avellino, a Monteforte Irpino.«Noi continuiamo a batterci per un sistema di imprese sano che rispetti le leggi e per sensibilizzare lavoratrici e lavoratori sul tema della salute e della sicurezza sul– afferma– Ma serve un intervento deciso del Governo: quella dellesulal pari di altre, quindi servirebbe una task force permanente per fronteggiarla».