Ilgiorno.it - Milano, 16enne sequestrato in una cantina e seviziato: fermati un 14enne e un 44enne. Indagini su possibili complici

, 12 dicembre 2024 – Sarà interrogato domani, venerdì 13 dicembre, l'uomo di 44 anni fermato due giorni fa, assieme ad un ragazzo di 14 anni, per abusi e sevizie ai danni di uncon deficit cognitivo, avvenuti nella notte tra il 9 e il 10 dicembre in un condominio alla periferia nord di. Per il, accusato di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, lesioni, produzione di materiale pedopornografico e rapina del telefono del, l'aggiunta Letizia Mannella e la pm Ilaria Perinu hanno chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere. L'uomo, in carcere a San Vittore, sarà interrogato dal gip diAlberto Carboni. Intanto, levanno avanti per accertare un possibile movente di quelle orribili violenze, anche filmate con un telefono, da parte dei due, che vivono nello stesso palazzo.