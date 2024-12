Thesocialpost.it - Meteo venerdì 13 dicembre, allerta pioggia e temporali su tutta Italia: le regioni più colpite

Forti perturbazioni interesseranno l’intera13, portando maltempo diffuso. Nebbie e cielo coperto al Nord, con l’eccezione delle Alpi, dove splenderà il sole. Piogge sparse al Centro-Sud, in intensificazione dal pomeriggio, con precipitazioni temporalesche lungo le coste tirreniche. La Campania vedrà piogge in serata. Il maltempo proseguirà nel weekend: sabato instabile con rovesci su Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre domenica saranno interessate principalmente lemeridionali. L’inizio della prossima settimana sarà invece caratterizzato da bel tempo, grazie all’arrivo di un Anticiclone.Le previsioni al NordNebbie diffuse copriranno le pianure del Nord a partire damattina, con cielo nuvoloso in Liguria e sole sulle Alpi. Piogge deboli e intermittenti arriveranno nel pomeriggio, con nevicate leggere sopra i 700-900 metri.