Ilfattoquotidiano.it - Media, paesi Nato discutono aumento della spesa militare fino al 3% del Pil. L’Italia dovrebbe trovare 30 miliardi

I leader deieuropei che aderiscono allastanno discutendo un incremento dei budget per la difesaal 3% del Pil. Lo riporta il quotidiano inglese Financial Times che cita quattro persone che partecipano ai colloqui. Da tempo l’alleanza e, soprattutto, gli Stati Uniti chiedono un maggior impegno finanziario deieuropei. Ora, con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, è presumibile che questa richiesta si faccia ancora più pressante. Purtroppo arriva mentre i principalidel Vecchio Continente sono alle presi con saldi di bilancio tutt’altro che semplice da maneggiare. Francia, Italia e persino Germania hanno margini ristretti per aumentare le spese a meno che, naturalmente, non si sottraggano risorse ad altre voci dipubblica.Dei 32 membri, 23 raggiungeranno l’attuale obiettivo didel 2% del Pil quest’anno, rispetto ai sei del 2018.