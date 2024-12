Nerdpool.it - Lorcana: Mare di Azzurrite – Un’espansione sinergica

La nuova espansione didiè arrivata, portando in dono ai giocatori ben 204 nuove carte. Se la parola d’ordine della precedente espansione, Cieli Scintillanti, era velocità, per questa espansione invece la chiave risiede tutta nelle sinergie tra i diversi ruoli delle leggende. Ovviamente, non tutti possono contare su questo nuovo modo di intendere il gioco e i due più importanti esempi sono: pirati e inventori.Sinergie UnicheLe carte personaggio Pirata sono principalmente di tre inchiostri: Ambra, Rubino e Smeraldo. Il pool di pirati è diverso per ogni inchiostro, infatti, questo riflette la tipologia di gioco meglio associata a quell’inchiostro. Rubino ne presenta molto di più per via del gioco più aggro, mentre Ambra e Smeraldo ne hanno meno in numero, ma ugualmente efficaci perché il loro stile di gioco è decisamente diverso.