Lanazione.it - L’omaggio a Gerry Stefanelli, impresario dell’intrattenimento

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme, 12 dicembre 2024 – Un personaggio che ha speso una vita per il mondo dello spettacolo che era la sua casa. E lo ha fatto con l’entusiasmo e la voglia di fare sino all’ultimo giorno della sua vita, il 10 agosto 2023, quando prematuramente ci ha lasciato per un malore nel suo ufficio di Montecatini. Martedì 17 dicembre alle 17 la rassegna “Acqua in bocca ma non troppo” omaggerà la figura di, l’che ha scritto pagine importanti. L’appuntamento è alle Terme Tettuccio (sala Portoghesi) della città che lui amava.ha vissuto a tutto tondo lo spettacolo: prima come orchestrale, poi come manager. E’ stato per lunghi anni uno dei soci della Vegastar insieme a Fernando Capecchi anche lui scomparso da poco. Poi la decisione di andare avanti da solo, per meglio dire con una squadra che comprendeva e comprende il figlio Alessio, Giovanni Rastrelli, per un lungo periodo Alessandro Ferrari e molti altri.