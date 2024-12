Thesocialpost.it - Juventus trionfa 2-0 sul Manchester City: Motta supera Guardiola con una strategia perfetta

Nel calcio, ci sono partite che diventano leggendarie e la sfida trarientra sicuramente in questa categoria. Con un sorprendente 2-0, la, guidata da Thiago, è riuscita a piegare la squadra di Pep, dimostrando che con la giusta, tutto è possibile.Ladi: Come lahato ilNel preparare la partita,ha analizzato attentamente lo stile di gioco del, puntando su una tattica che potesse limitare la pericolosità del possesso palla avversario. Ha optato per un pressing alto, mirato a disturbare la costruzione del gioco da parte degli inglesi, costringendoli a errori inusuali.Inoltre,ha saputo sfruttare le debolezze del, soprattutto in fase difensiva. Schierando una formazione versatile, ha garantito una solidità difensiva unita a rapide ripartenze, ideali per approfittare degli spazi lasciati dalla formazione di