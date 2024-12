Ilgiorno.it - ‘Il Mecenate’, il docufilm su Galeazzo Arconati al Cinema Arlecchino di Milano: una proiezione aperta al pubblico

, 12 dicembre 2024 – Il“Il Mecenate”, con la regia di Massimiliano Finazzer Flory, prodotto dalla Fondazione Augusto Rancilio verrà proiettato in anteprima aldicon ingresso libero fino a esaurimento posti. La serata, organizzata con il supporto di Cineteca, sarà alla presenza del regista che presenterà il film insieme al presidente della FAR Cesare Rancilio e al prof. Pietro C. Marani, il più grande esperto mondiale di Leonardo da Vinci. Prodotto dalla Fondazione Augusto Rancilio racconta e rappresenta la storia del primo Mecenate della modernità:. “Senza di lui non avremmo una storia di grande bellezza. Non avremmo tutti il Leonardo da Vinci che possiamo ammirare alla Biblioteca Ambrosiana”. Un docu dove in 40 minuti si rivivono i miti, le vicende di Diana e di Ercole, di labirinti e di satiri in viaggio con il carro di Fetonte e la morte di Laocoonte.