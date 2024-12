Lanazione.it - Il concerto del duo "Ebbanesis" chiude la serie di eventi dedicati alle pari opportunità e alla lotta contro la violenza sulle donne

Arezzo, 12 dicembre 2024 – Ildel duo "ladilaGran finale venerdì 13 dicembre21 al Teatro Pietro Aretino della rassegna “Il filo rosa”, realizzata grazie al contributo dell’assessorato, in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo e Officine della cultura. “Chiudiamo un percorso molto bello artisticamente ed emotivamente intenso – ha sottolineato l’assessore Giovanna Carlettini – un mese all’insegna dei percorsi d’arte al femminile per sensibilizzareladi genere e che ci ha fatto riflettere sui femminicidi, sul perché avvengano frequentemente e sui momenti che spesso li precedono. Confido che la città ne sia uscita arricchita e abbia trovato una conferma: l’arte e l’impegno comune rappresentano strumenti fondamentali per promuovere valori d’inclusione, rispetto e crescita sociale”.