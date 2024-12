Il capo dell’esercito italiano | Prepariamoci alla peggiore delle ipotesi | il prossimo fronte sarà l’Africa

Leggi su Open.online

«Oggi bisogna prepararsi all’. È un ritorno al passato, perché quando mi sono arruolato eravamo formatiprospettiva di un conflitto totale. Oggi però ci vogliono militari diversi: le guerre attuali mettono in discussione lo stereotipo del militare come figura improntatarigidità». Ildi Stato Maggiore, generale Carmine Masiello, a Repubblica spiega oggi che l’esercitodeve cambiare .«C’è bisogno di una capacità di adattamento che è in contrasto con i canoni dell’organizzazione gerarchica. E questo è il passo più difficile: cambiare la cultura. Dobbiamo uscire dall’approccio degli ultimi venti anni che era quello dell’approntamento, ossia della preparazione in vista di una specifica missione in Libano o altrove. Il cambio degli scenari mondiali impone di essere pronti all’: avere la capacità diggiare situazioni nuove e quindi pensare fuori dagli schemi.