I Percassi | Scudetto? Piedi per terra Continueremo a investire per migliorare lo stadio

Bergamo. “Il nostro obiettivo è continuare a fare investimenti sulloperl’evento sportivo e anche la vivibilità durante la settimana”. Lucaannuncia che il lavoro sul Gewiss Stadium non è finito. Anzi.Durante il brindisi di Natale nella sala Rinascimento, l’amministratore delegato dell’Atalanta ha tracciato i prossimi obiettivi societari, mettendo in chiaro che il lavoro sull’impianto non è terminato con la Curva Sud e il parcheggio sotneo inaugurato a inizio dicembre.A prendere la parola anche il presidente Antonio, che ha espresso l’immensa soddisfazione per i risultati sportivi ottenuti: “Un’annata strepitosa”, apre, “vincendo un’Europa League che ci invidiano tutti. Ci rispettano tutti, i club europei si complimentano con noi. Merito di mister, giocatori, staff, della gente che lavora: grazie a tutti abbiamo ottenuto questo risultato straordinario”.