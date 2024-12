Sport.quotidiano.net - Entusiasmo Ternana, la grinta di Capuano: "L’obiettivo è riportare il club dove merita"

Diversi e importanti dubbi in vista del big match con la Virtus Entella (domenica ore 15 al "Liberati"). Si stanno infatti allenando a parte Marco, Fabio Tito, Carlo Mattheus, Pietro Cianci e Alfredo Donnarumma. I cinque si sottopongono anche a terapie.torna a disposizione dopo il turno di squalifica, ma è a rischio per un problema muscolare. Preoccupa anche Cianci (nonostante gli esami strumentali abbiano dato, sembra, esito negativo) infortunatosi durante il secondo tempo di Pianese-. Sembra destinato a persistere anche domenica il forfait di Tito e Mattheus che non hanno evidentemente ancora recuperato dalle rispettive patologie. Ai già esistenti dubbi relativi ai quattro, si aggiungono quelli relativi a Donnarumma che, considerando il punto interrogativo su Cianci, generano per ora una situazione critica per il reparto offensivo.