EasyJet vede rosa ricavi e passeggeri in crescita

Parte con prospettive dipere 21 nuove rotte da Linate e Fiumicino il 2025 di, a poche settimane dal via libera della Commissione europea alle nozze tra Ita e Lufthansa e delle positive ripercussioni per la compagnia aerea di Londra. Il vettore stima per il proprio network "una prospettiva didi circa il 3% anno su anno nel 2025", con un incremento "corrispondente di, al netto dell’inflazione", dichiara il country manager Italia Lorenzo Lagorio. È la luce verde all’unione tra Ita e Lufthansa a dare una spinta alladiin Italia e soprattutto a consentire al vettore di portare nuove rotte nel Paese.si è infatti da poco aggiudicata gli slot di Linate e Fiumicino che Lufthansa e Ita hanno dovuto cedere in virtù dell’accordo raggiunto con la Commissione europea a tutela della concorrenza, essendo stata identificata come remedy taker per il corto raggio.