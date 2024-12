Ilrestodelcarlino.it - "E’ stata trucidata dove era impossibile salvarsi"

"Ha suscitato una fortissima emozione la visita nel luogo in cui èuccisa Alice: un luogo da cui era, isolato e a nostro giudizio terrificante. Queste sono le sensazioni forti che noi abbiamo provato e che ci hanno reso ancor più vicini al ricordo di Alice e al dolore della sua mamma e di suo fratello". Lo dicono avvocati Cosimo Zaccaria e Marco Pellegrini, legali della madre e fratello di Alice Neri, che hanno partecipato al sopralluogo della Corte d’Assise. "L’attività odierna - proseguono i legali - ha ulteriormente dimostrato l’impossibilità da parte della povera Alice di aver guidato fino al posto in cui è stato rinvenuto il suo corpo. Questo significa che solo una persona perfettamente a conoscenza di un luogo così impervio ed isolato poteva raggiungerlo in una notte piovosa e in condizioni avverse.