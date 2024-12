Ilrestodelcarlino.it - E c'è pure la Pandina versione top di gamma

è il nome che in Fiat hanno scelto per chiamare il modello top didella nuova Panda. Si tratta di un chiaro omaggio al soprannome affettuoso con cui gli italiani, già dal 1980, hanno imparato a identificare la vettura torinese. La, prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, ha anche il “compito” di traghettare l’universo Panda dalla motorizzazione endotermica a quella 100% elettrica. Allabase, la- che si basa sull’allestimento Cross – aggiunge, lato estetico, le protezioni su paraurti e fascia posteriore e le barre portatutto longitudinali, oltre ai cerchi Style da 15” bicolore, gli abbaglianti automatici, i fendinebbia e luci diurne a Led. In abitacolo, ecco la Radio DAB touchscreen da 7'' con Apple CarPlay e Android Auto, i nuovi sedili con monogramma e logo “” in rilievo.