Movieplayer.it - Dakota Johnson e Sean Penn nella clip esclusiva del dramma Una notte a New York

Leggi su Movieplayer.it

star della pellicola indie americana che segna il debutto della regista Christy Hall, ecco unadel film in arrivo il 19 dicembre con Lucky Red. Unaintensa e irriconoscibile affiancain Unaa New, opera prima della regista Christy Hall in uscita al cinema con Lucky Red, in collaborazione con Leone Film Group, il 19 dicembre. Unaofferta da Movieplayer.it anticipa il viaggio notturno in taxi dei due protagonisti per quella che era nata come una pièce teatrale. E teatrali sono i dialoghi, che vedono i due protagonisti impegnati a divagare su cosa e vero e cosa e falso mentre fuori dai finestrini del taxi scorrono le mille luci di New. A innamorarsi della sceneggiatura, che .