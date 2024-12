Cinemaserietv.it - Come finisce il film Odio l’estate: il canestro finale di Aldo

Leggi su Cinemaserietv.it

IlconBaglio che dopo essere tornato dalle vacanze trascorse con la sua famiglia – e con due famiglie di sconosciuti poi diventati amici – trascorre l’ultimo periodo della sua vita a casa e riesce finalmente a fare, giocando a basket nel suo salotto. L’uomo infatti ha una malattia terminale che gli lascia poco tempo, ma ha trascorso un’estate felice, ha incontrato il suo idolo Massimo Ranieri e ha cantato con lui ed è riuscito anche a far, cosa che all’inizio delnon gli riusciva.Neldiinfatti, scopriamo cheha una malattia incurabile, che non ha nulla a che vedere con i disturbi immaginari che millanta di avere perché non vuole affrontare gli aspetti negativi e positivi della vita.sapeva che gli restava poco da vivere e per questo motivo aveva affittato una bella casa per le vacanze che avrebbe trascorso con la sua famiglia e il cane Brian.