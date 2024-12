Lanazione.it - Colak Il bomber cuore, talento e sorriso: "Vogliamo vincere il derby per i tifosi"

Con il perennestampato sul volto, Antonio Mirkolancia la sua ventata di ottimismo a tutto l’ambiente aquilotto: "Insieme ai nostripossiamo fare grandi cose, adessoilcontro la Samp per la nostra gente"., lei nasce a Ludwigsburg, in Germania, da genitori croati fuggiti alla guerra. "Quando i miei genitori, nel 1992, arrivarono in Germania da Spalato, non avevano più niente, ripartirono da zero. Non fu facile andare in un paese con una lingua e una cultura diverse. Imparai da subito la disciplina germanica, ma nelsono sempre stato croato, sono rimasto molto legato alla mia terra di origine, alla sua cultura. Anche mia moglie Diana è croata, sarà molto importante continuare a tramandare le nostre tradizioni ai nostri futuri bimbi".