Campitiello Min Salute | Salute riproduttiva a rischio con obesità fumo e sedentarietà

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "In Italia, ormai da anni, il problema della bassa natalità e l'aumento delle coppie con difficoltà di fertilità sono questioni di grande rilevanza. Le cause più comuni dell'infertilità, sia maschile che femminile, sono le infezioni sessualmente trasmesse, il, l', l'eccessiva magrezza, l'esposizione a sostanze nocive, lao, al contrario, l'attività fisica eccessiva. Questi elementi rappresentano fattori diche possono compromettere lasessuale e. Di fronte a questa situazione, è essenziale elaborare una strategia efficace, lavorando sugli squilibri sociali e demografici con obiettivi chiari e risorse adeguate". Così Maria Rosaria, a capo del Dipartimento della Prevenzione sanitaria del ministero della, in un videomessaggio inviato agli organizzatori dell'evento Adnkronos Q&A 'Essere genitori oggi, tra scienza e welfare' oggi a Roma.