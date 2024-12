Dilei.it - Calathea, dove tenere e quanta luce vuole la pianta anti-umidità

Esistono molti esemplari di: ciascuna ha una sua bellezza indiscutibile. Questaè una delle più amate proprio perché sembra quasi dipinta: le sue forme risultano molto armoniche e visivamente sono piuttosto affascin. Conosciuta come, le foglie sembrano disegni perfetti, ma come curarla e prendersene cura? Soprattutto:lain casa e diha bisogno? Un approfondimento.Cos’è la, laSono tssime le piante d’appartamento, ma non tutte eguagliano in bellezza la, un vero e proprio spettacolo della natura: esteticamente presenta delle forme quasi sinuose, le sue foglie sono a contrasto e sembrano davvero dipinte. Stiamo parlando di unasempreverde di origine tropicale con un fogliame acceso: appartiene alla famiglia delle Marantaceae, un genere originario dell’America del Sud, precisamente tra il Brasile e il Perù.