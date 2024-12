Calcionews24.com - Berisha LASK: «Il momento non è facile, abbiamo avuto alcuni problemi; sarà bello affrontare il mio amico Cataldi»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Valon, centrocampista ex Lazio oggi in forza al, in vista della sfida di oggi contro la Fiorentina in Conference League Valonha parlato a la Gazzetta dello Sport: il centrocampista norvegese di origini kosovare gioca al, avversaria della Fiorentina questa sera in Conference League, ed haun .