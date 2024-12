Thesocialpost.it - Autonomia differenziata, arriva il via libera dalla Cassazione al referendum per abrogarla

La Corte diha dato il viaalper l’abrogazione totale della legge sull’. Ora spetta alla Corte Costituzionale esprimersi definitivamente, con una riunione prevista per gennaio, dopo che lo scorso novembre aveva già parzialmente bocciato la legge Calderoli. La, infatti, è stata chiamata a valutare due quesiti: uno per l’abrogazione totale e l’altro per quella parziale, in seguito alle osservazioni ricevute.Leggi anche: Mbappè scagionato, cade l’accusa per stupro: “Elementi insufficienti”Lo scorso 14 novembre, la Corte Costituzionale aveva messo in evidenza sette aspetti di illegittimità, che spaziano dai Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep) alle aliquote fiscali, riconoscendo però cinque norme come valide, a condizione di interpretarle in modo conforme alla Costituzione.