Lanazione.it - "Voci per Francesco", un reading per celebrare l'ottavo centenario delle stimmate di San Francesco d'Assisi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 dicembre 2024 – "per", unperl'di Sand'Venerdì 13 dicembre alle 21 alla pieve di San Giovanni Battista si terrà l’evento organizzato dall’associazione culturale SogniErranti in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno e la Pro Loco In occasione della conclusione dell’anno che celebra l’ricevute da Sannel 1224 alla Verna, l’associazione culturale SogniErranti è lieta di presentare ilper. Parole e suoni in dialogo con Sand’", un evento che si terrà il prossimo 13 dicembre, alle 21, alla Pieve di San Giovanni Battista. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno e la Pro Loco, si propone di offrire uno spunto di riflessione intorno alla figura di San, il "giullare di Dio", ancora straordinariamente attuale e portatore di messaggi universali.