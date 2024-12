Sport.quotidiano.net - Vis Pesaro: squalifica sospesa per cori razzisti, Tribuna Prato a rischio chiusura

Una spada di Damocle pende da ieri sulla curva: ladell’intero settore. Che scatterà in automatico alla prossima violazione. Colpa dei fatti accaduti al termine del derby vinto a Rimini:all’indirizzo di uno steward del Romeo Neri. La relazione trasmessa dai componenti della Procura federale e dal commissario di campo è molto dettagliata. Vi si legge che al termine della gara un centinaio di sostenitori della Vis(sui 510 totali presenti in curva Ovest ospiti), "intonavano il verso espressione di discriminazione razziale, imitando il verso della scimmia, verso lo steward di servizio e che tali espressioni venivano ripetute più volte. Ivenivano percepiti da entrambi i collaboratori della Procura e dal delegato di Lega". Secondo il giudice sportivo Stefano Palazzi, "la dimensione deisi deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo dei sostenitori (circa 100) presenti nel settore in quel momento, ovvero il totale di quelli rimasti, e della percezione reale del fenomeno".