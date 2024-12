Iltempo.it - Tecnologia Mercedes contro i furti d'auto

Nel 2023 in Italia sono stati denunciati quasi 100.000di, di cui il 44% sono state ritrovate, ma per buona parte se ne sono perse le tracce. Sono i dati allarmanti resi pubblici ieri da Deborha Montenero Direttore Terza Divisione Servizio Polizia Postale in un inavvenuto a Roma. Un problema annoso soprattutto nelle grandi città visto il grande numero dimobili e l'impossibilità di lasciare i mezzi in parcheggi custoditi. Ma, è questo è stato uno degli argomenti dell'indi ieri, ora laarriva in supporto deglimobilisti grazie a nuovi sistemi in grado di garantire maggiorllo e soprattutto localizzazioni immediate. Infatti oggi, attraverso funzionalità digitali e supporti satellitari è possibile porre una barriera importante a questo fenomeno che vede l'Italia al secondo posto dopo la Francia tra i paesi Europei più colpiti da questo tipo di reato.