Calciomercato.it - Taremi-Inter, l’amore non decolla: numeri flop

L’perde a Leverkusen ma a far riflettere è l’ennesima prestazione poco incisiva di un attaccante arrivato con tutt’altre aspettative. La stagione anonima diIeri sera è arrivata la prima sconfitta nel percorso Champions dell’, che è caduta in trasferta contro il Leverkusen di misura. Un ko che fa parte chiaramente di un cammino comunque molto positivo per i nerazzurri di Inzaghi, che ha provato anche a rimescolare alcune carte dal punto di vista della formazione.non(LaPresse) – Calciomercato.itIn terra tedesca ha avuta una chance da titolare Mehdi, attaccante iraniano arrivato a parametro zero e che per ora non ha del tutto convinto dal punto di vista del rendimento. Prima della partita a ‘Sky Sport’ Inzaghi sul suo impiego era stato chiarissimo: “Gioca perché lo merita.