Lanazione.it - Straordinaria scoperta archeologica: "Tra le più importanti mai fatte"

Leggi su Lanazione.it

Si tratta di una delle scoperte archeologiche piùavvenute ad Orvieto negli ultimi decenni. Sei cassette di reperti, contenenti "le testimonianze più antiche mai rinvenute e meglio documentate all’interno dell’area urbana di Orvieto perché scavate con metodi scientifici". Si tratta di frammenti databili tra il 1700 e il 1650 a.C. con decorazioni di cultura appenninica. Olle, una coppa con ansa bifora, un rocchetto per tessitura femminile, un vaso con decorazioni geometriche. Tesori emersi durante la ristrutturazione di un edificio di via Garibaldi e salutati dagli archeologi come "un’eccezionaledi tracce di una frequentazione estesa dall’Età del Bronzo Medio alla prima Età del Ferro, collocata in un arco temporale compreso tra 3400 e 3100 anni fa". Laè avvenuta nel corso dell’attività di sorveglianzaad un cantiere edile disposta dalla Soprintendenza dell’Umbria nell’ambito delle sue funzioni di tutela del patrimonio culturale.